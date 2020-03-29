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29.03.2020

Rize'de coronavirüs karantinası! Kontrol noktalarında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi

Rize'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararlar, şehrin yanı sıra köylerde de uygulanıyor. Köylüler 'evde kal' çağrılarına uyup, sadece evlerinin önündeki bağ ve bahçe işleri için dışarı çıkınca sokaklar boş kaldı. Öte yandan Rize'de, yürütülen denetimlerde, yüksek ateş tespit edilen beş kişinin ev izolasyonuna alındığı bildirildi.

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