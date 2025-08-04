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Reklam panolarıyla İstanbul’u soydular! Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse kirli çarkı itiraf etti

Reklam panolarıyla İstanbul'u soydular! Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse kirli çarkı itiraf etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 09:32
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, belediyede dönen kirli çarka ilişkin itiraflarda bulundu. Karaköse Medya Pano adlı firmanın sözleşmesi feshedildiği halde reklam alanlarını kullanmaya devam ettiğini söyledi. Öte yandan çiçek büfeleri reklam ihalesinde de usulsüzlük yapıldığını söyleyen Karaköse billboard ihalelelerinde de yapılan kamu zararına dikkat çekti. Karaköse ayrıca ifadesinde 'Reklamist firması, sahadaki adet ve lokasyonlara uymayarak haksız kazanç sağladı. İBB idaresi bununla ilgili hiçbir önlem almadı. Tam tersi bu firmanın önünü açtı. Bu firmanın sahipleri resmiyette Nihat Sütlaş olarak gözükse de asıl sahibi Murat Ongun'dur.' dedi.
İstanbulun yolsuzluk baronları

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Reklam panolarıyla İstanbul’u soydular! Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse kirli çarkı itiraf etti
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