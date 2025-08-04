İstanbul’un yolsuzluk baronları! Reklam üzerinden dünyaları götürdüler: Sütlaş firması Murat Ongun’undu

Eyüp Subaşı (ahaber.com.tr)

İSTANBUL'UN REKLAM BARONU



2022 senesinden sonra Alper Aydın'ın sahibi olduğu Sev Reklam hızlı bir şekilde büyüdü. Hatta Elif Güven bir ifadesinde Alper Aydın'a hitaben "İstanbul'un reklam baronu" şeklinde hitapta bulundu.

Bağdat Caddesi'nde bulunan tüm reklam alanlarını, Medya AŞ üzerinden Elif Güven vasıtasıyla Alper Aydın almıştır ve bu reklam alanlarından çok büyük paralar kazanmıştır ve hâlâ da kazanmaya devam etmektedir. 2024 seçimlerinde de Inova Reklam ve Sev Medya'nın, Ekrem İmamoğlu'na büyük miktarlarda sponsor olduğunu Elif Güven'den bizzat duydum.

BİLLBOARDLAR GAINTBOARDA ÇEVİRİLDİ



2011 yılında İBB Emlak Müdürlüğü'nce 10 yıllığına 4 bin adet billboard, 600 adet megalight ihalesi yapılmıştı. 2021 yılında ihalenin süresi sona erdiği için tekrar 10 yıllık meclis kararı alınarak yeniden ihaleye çıkıldı.

İhale Kültür AŞ bünyesinde kaldı. Yeni ihalede 4 bin adet olan billboard sayısı 3 bine düşürüldü. Sahada olan bin adet billboardun İBB'nin hizmet ve tanıtımlarında kullanılacağı belirtildi.

İhale sonrası sözleşme imzalandı ancak ihale dosyası incelendiğinde görülecektir ki ihaleyi kazanan İlbak ailesinin şirketi olan Kentvizyon isimli şirket, bin 600 billboardun 400 adet gaintboarda çevrilmesi için dilekçe verdiler.