Reis ile görüşme şerefine nail oldum: Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim Başkan Erdoğan ile Mekke'de buluştu

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret esnasında görüştüğü Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al - Ghanim Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan Kuveyt halkına selamlarını iletti.