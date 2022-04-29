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Reis ile görüşme şerefine nail oldum: Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim Başkan Erdoğan ile Mekke'de buluştu

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Giriş: 29.04.2022 21:49
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret esnasında görüştüğü Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al - Ghanim Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan Kuveyt halkına selamlarını iletti.
Reis ile görüşme şerefine nail oldum
"Reis ile görüşme şerefine nail oldum"
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