29 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Reis ile görüşme şerefine nail oldum: Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim Başkan Erdoğan ile Mekke'de buluştu
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret esnasında görüştüğü Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Al - Ghanim Erdoğan için "Reis" ifadesini kullanırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan Kuveyt halkına selamlarını iletti.