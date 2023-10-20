20 Ekim 2023, Cuma
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Refah Sınır Kapısı Gazze için ne zaman açılacak? İnsani yardımlar nasıl ulaşacak?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze şeridine insani yardımların "yakında başlayacağını" açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir kez daha gözler Refah Sınır Kapısı’na çevrildi. Gazze şeridine su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelleyen İsrail, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak istenen yardımları bombalamış ve tekrar bombalama tehdidinde bulunmuştu. "Mısır üzerinden Gazze'ye yardımlar yakında başlayacak." diyen Gendelman, insani yardımların ne zaman ulaşmaya başlayacağı konusunda ise bilgi vermedi.