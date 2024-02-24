24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Recep Erol yeni dönemde neler vadediyor?

Recep Erol yeni dönemde neler vadediyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2024 16:40
Cumhur İttifakı AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Peki Büyükçekmece için vizyon projeleri neler olacak?
Muharrem ’İnce’ doğradı
Muharrem 'İnce' doğradı
Recep Erol yeni dönemde neler vadediyor?
Recep Erol yeni dönemde neler vadediyor?
İtalya’da sağlık sistemi alarm veriyor
İtalya'da sağlık sistemi alarm veriyor
CHP işi gücü bıraktı kavga ediyor
"CHP işi gücü bıraktı kavga ediyor"
Başkan Erdoğan Sakarya’ya gidecek
Başkan Erdoğan Sakarya'ya gidecek
Maden faciasında son durum
Maden faciasında son durum
Kent uzlaşısı adı altında ittifak!
Kent uzlaşısı adı altında ittifak!
Kesin aday listeleri 3 Mart’ta
Kesin aday listeleri 3 Mart'ta
3 organize suç örgütü daha çökertildi
3 organize suç örgütü daha çökertildi
Bulgaristan önemli bir müttefik
"Bulgaristan önemli bir müttefik"
Özel ve İmamoğlu’nda 1 Nisan telaşı!
Özel ve İmamoğlu'nda 1 Nisan telaşı!
Bursa’da 3 suç örgütü Kafeslendi
Bursa'da 3 suç örgütü "Kafes"lendi
Daha Fazla Video Göster