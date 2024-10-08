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Recai Kutan ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Recai Kutan ebediyete uğurlandı! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 13:35
Saadet Partisi kurucu genel başkanı Recai Kutan için Ankara’da cenaze namazı kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı.
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