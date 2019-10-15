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15.10.2019

Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad’da gerçekleştirilen arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Harekat kapsamında 39 yerleşim merkezi terörden temizlendi, 611 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörden temizlenen kritik bölgelerden Rasulayn ve Tel Abyad'ta arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı terörden temizlenen bölgelerdeki arama tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

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