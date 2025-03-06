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Ramazan’da et fiyatları yükselişte! Kırmızı et fiyatlarına denetleme

Ramazan'da et fiyatları yükselişte! Kırmızı et fiyatlarına denetleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 11:06
Ramazan öncesinde yerel markerlerde kıyma ve et fiyatları sabitlenmişti. Ancak marketlerde sabitlenen etleri bulmak mümkün değil. Bazı restoranların toplu alım yaptığı yönünde iddialar var. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
Ramazan’da et fiyatları yükselişte! Kırmızı et fiyatlarına denetleme
Ramazan’da et fiyatları yükselişte!
Ramazan'da et fiyatları yükselişte!
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