06 Mart 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ramazan'da et fiyatları yükselişte! Kırmızı et fiyatlarına denetleme
Ramazan öncesinde yerel markerlerde kıyma ve et fiyatları sabitlenmişti. Ancak marketlerde sabitlenen etleri bulmak mümkün değil. Bazı restoranların toplu alım yaptığı yönünde iddialar var. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.