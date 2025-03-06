Ramazan’da et fiyatları yükselişte! Kırmızı et fiyatlarına denetleme

Ramazan öncesinde yerel markerlerde kıyma ve et fiyatları sabitlenmişti. Ancak marketlerde sabitlenen etleri bulmak mümkün değil. Bazı restoranların toplu alım yaptığı yönünde iddialar var. Gelişmeleri A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.