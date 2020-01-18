Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi açıklandı | 97 yaşında hayatını kaybeden Ecevit'in son isteği neydi?

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi görüyordu. Ecevit, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saat 9 sularında hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata veda eden Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Peki Rahşan Ecevit'in ölmeden önceki son isteği neydi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi görüyordu. Ecevit, tüm müdahalelere rağmen dün akşam (17 Ocak 2020) saat 9 sularında hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ: "ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

97 yaşında hayata veda eden Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.