18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.01.2020

Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi açıklandı | 97 yaşında hayatını kaybeden Ecevit'in son isteği neydi?

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi görüyordu. Ecevit, tüm müdahalelere rağmen dün akşam saat 9 sularında hayatını kaybetti. 97 yaşında hayata veda eden Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Peki Rahşan Ecevit'in ölmeden önceki son isteği neydi? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi görüyordu. Ecevit, tüm müdahalelere rağmen dün akşam (17 Ocak 2020) saat 9 sularında hayatını kaybetti.

ÖLÜM SEBEBİ: "ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ"

97 yaşında hayata veda eden Rahşan Ecevit'in ölüm sebebi ise çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Öte yandan, Rahşan Ecevit yıllar önce vasiyetini açıklamış ve Bülent Ecevit'in yanına defnedilmek istediğini ifade etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ecevit'in son isteği neydi?
Ecevit'in son isteği neydi?
Devlet Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
Devlet Bahçeli: Gitsinler ve bir daha gelmesinler
İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor
İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor
Somali'de Türklere bombalı saldırı!
Somali'de Türklere bombalı saldırı!
Bomba yüklü araç ele geçirildi!
Bomba yüklü araç ele geçirildi!
Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi
Başkan Erdoğan'dan Libya makalesi
İBB fişleme uygulamasında geri adım attı
İBB fişleme uygulamasında geri adım attı
Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten Marmaray çıkışı
Barış Yarkadaş'tan 'pes' dedirten Marmaray çıkışı
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Kriminal suçlar nasıl aydınlatılıyor?
Kriminal suçlar nasıl aydınlatılıyor?
Darbeci Hafter Yunanistan’a sığındı!
Darbeci Hafter Yunanistan’a sığındı!
Sınırda hareketli dakikalar! Çadırlar kuruluyor...
Sınırda hareketli dakikalar! Çadırlar kuruluyor...
Daha Fazla Video Göster