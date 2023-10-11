11 Ekim 2023, Çarşamba
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Putin'den yeni Filistin açıklaması: Rusya bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin Gazze'de yaşananlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. ABD'nin Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesine tepki gösterdi. Putin, "Rusya bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyor. ABD bölgeye donanmasını konuşlandırarak tansiyonu artırıyor. Çatışma bölgesinin genişletilmesinin ciddi sonuçları olur." dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den aktardı.