Prof. Dr. Necmettin Ünal A Haber’de uyardı! ‘’Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’’

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, normalleşme takviminin nasıl olacağını ve tedbirlere nasıl devam edilmesi gerektiğini anlattı. ‘’Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’’ diyerek girizgah yapan Prof. Dr. Necmettin Ünal, süreç boyunca oldukça dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.