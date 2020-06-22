Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan son 4 günün rakamlarına bakarsak... |Video

Son dakika haberi; Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Haziran Pazartesi gününe ait sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı koronavirüs tablosunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İlhan, "Son 4 günün rakamları ne anlama geliyor? Günlük yeni vaka sayıları ne zaman binin altına inecek?" sorularına yanıt verdi.

Son dakika haberi; Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 22 Haziran Pazartesi gününe ait sosyal medya hesabı üzerinde paylaştığı koronavirüs tablosunu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İlhan, son 4 günün rakamlarına bakıldığında çok kötü bir konumda olunmadığını ama çokta iyi bir durumda olunmadığını söyledi. Rakamların 1.500'lü rakamlardan yeniden gerilemeye başlamasının nedeni olarak, kurallara uymayan vatandaşların yeniden kurallara uymaya başlamasının etkili olduğunu ifade etti.

İlhan biraz daha dikkat ve özveriyle bu hafta sonuna kadar yeniden günlük vaka sayısının binin altına ineceğini söyledi.