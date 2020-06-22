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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 22 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı! İzmir'e dikkat çekti |Video

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Giriş: 22.06.2020 20:37
Güncelleme:22.06.2020 20:37
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 22 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca bugün 41.413 kişiye test yapıldığını ve 1.212 kişide pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu. 1.293 kişinin sağlına kavuşmasıyla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 161.533'e yükselirken 24 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca, sosyal medyada yayınladığı verilerde İzmir'deki yoğun bakım hasta sayısını da paylaştı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde 22 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca bugün 41.413 kişiye test yapıldığını ve 1.212 kişide pozitif vaka tespit edildiğini duyurdu.

1.293 kişinin sağlına kavuşmasıyla birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 161.533'e yükselirken 24 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca, sosyal medyada yayınladığı verilerde İzmir'deki yoğun bakım hasta sayısını da paylaştı.

Bakan Koca vakaları açıkladığı mesajında, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." dedi.

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.

"BAZI İLLERİMİZDE, VAKA ARTIŞINA RAĞMEN YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ DÜŞÜK"

Baka Koca, dün vakaları paylaştığı mesajında; Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.

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