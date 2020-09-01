Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber'de koronavirüs vakaların artışından dolayı vatandaşları uyardı

Koronavirüs salgınında yeniden artan vaka sayılarını değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önemli uyarılarda bulundu. A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu olan İlhan, "Vakalar şunu söylüyor; kalabalık yerlerde durmayın" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, A Haber'de koronavirüs salgının seyrini değerlendirdi.

"VATANDAŞLARIMIZ VİRÜSÜ GERİ GETİRECEK"

A Haber'deki Memleket Meselesi programının konuğu olan Prof. Dr. İlhan, "Rakamlara ve geldiğimiz noktaya baktığımızda, ülkemizde Eylül ile birlikte daha çok nüfus hareketliliği içinde bulunacağını biliyoruz. Bayram ile birlikte vatandaşlarımızın bir kısmı memleketlerine, bir kısmı da tatile gitti. Hatta okullar kapandıktan sonra dahi memleket ve tatile gidenler olmuştu. Artık vatandaşlarımız Eylül ile birlikte kentlerine geri dönecek. Bu dönüşlerle birlikte vatandaşlarımız götürdükleri ve yaydıkları virüsleri, yeniden geri getirecekler." dedi.

"YENİ VAKALARIMIZDA VİRÜS YÜKÜ DAHA FAZLA"

Son dönemdeki vaka artışını da değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bugün 16 bin kadar aktif vakamız var." şeklinde konuştu.

A Haber'e bağlanan Prof. Dr. İlhan sözlerine şöyle devam etti;

"Geldiğimiz noktaya baktığımızda virüs bulaştırıcı ya da hastalık yapma etkisini azaltıcı bir mutasyon söz konusu değil. Hindistan, Afrika, Avrupa her yerde virüs artıyor. Sıcaklık da virüsü etkilemiyor. Ve virüs bizlerle birlikte şehirlerde dönüyor. Dünkü rakamlara baktığımızda son 1 ay içerisinde yüzde 50'lik bir artış görüyoruz. Aktif vaka sayımızın artışı da önemli. Hali hazırda hastalık taşıyan vatandaşlarımız 10 binler civarındayken, bugün 16 bin kadar aktif vakamız var. Daha çok hastalık taşıyan vatandaşımız var. Yeni vakalarımızın virüs yükünün fazla olduğunu görüyoruz. Yeni vakalarımıza baktığımızda, daha çok koronavirüs hastasıyla, daha uzun süre ve daha sık bir arada olmuşlar. Rakamlar çok net bir şekilde şunu söylüyor; kalabalık yerlerde bulunmayın."