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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Her 5 ABD'liden biri işsiz kaldı

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Giriş: 18.05.2020 21:46
A Haber ekranlarında yayınlanan Cemil Barlas'la Gündem Özel programına ABD'de yaşayan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu konuk oldu. Koronavirüs ABD'nin sosyal ve ekonomik yaşantısına vurduğu darbeyi anlatan Çilingiroğlu, ''Her 5 ABD'liden biri işsiz kaldı'' ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Her 5 ABD'liden biri işsiz kaldı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Her 5 ABD'liden biri işsiz kaldı
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