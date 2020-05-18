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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber'de açıkladı: Koronavirüs hangi hastalıkları tetikliyor?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber Cemil Barlas'ın sunduğu Gündem Özel programında yeni tip koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu, Kovid-19'un hangi hastalıkları tetiklediğini tek tek açıkladı. İşte ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun o açıklamaları...