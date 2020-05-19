Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs aşısı bulunsa bile kullanımı 18 ayı bulur

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınının ardından bütün Türkiye’nin merak ettiği aşı konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, aşı bulunsa bile kullanımının 18 ayı bulacağını söyledi.