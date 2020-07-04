Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu A Haber'de Ata tohumun önemini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber canlı yayınında baharatlarda yapılan hileleri anlattı. Halkın sağlığıyla oynandığı dile getiren Prof. Dr. Saraçoğlu, Ata tohumun neden önemli olduğunu aktardı.

A Haber canlı yayınında hangi baharatlarda nasıl hilelerin yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Saraçoğlu Gıdalarda yapılan hilelerden dolayı insanların vücudunda yaratacak etkilerin azaldığını dile getirdi.

ATA TOHUMU NEDEN ÖNEMLİ?

Tarımdaki stratejik adımın Ata tohum olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Genetik kaynaklar ve tohumlar gelecek için çok önemli. Geçmişi geleceğe aktarmak, geçmişin en canlı şahitleriyle gerçekleşir." şeklinde konuştu.

Hibrit tohumlardan tohum elde edemezsiniz" diyen Prof. Dr. Saraçoğlu, "Ben hibrit tohuma karşı değilim, o da olsun ama genetik kaynaklarımızı korumak zorundayız. Hibrit yapmak istiyorsanız Ata tohumlara mutlak ihtiyacımız var" dedi.