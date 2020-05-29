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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! A Haber hastane içini ilk kez görüntüledi | VİDEO

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Giriş: 29.05.2020 17:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi, hizmete girdi. 125 bin metrekare alandaki hastanenin 1008 yatak kapasitesi var. Başta corona virüs salgını olmak üzere, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak olan hastanenin içini ilk kez A Haber görüntüledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.

Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak.
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı 50 bin metrekareden oluşuyor.

500 araçlık otoparkı bulunan hastanenin 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

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