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14.04.2020

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya A Haber’de açıkladı! ‘’Virüs hangi organları ne kadar etkiliyor?’’

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında virüsün hangi organları, nasıl etkilediğini açıkladı. Prof. Dr. Çetinkaya, ‘’Hastamız hapşırdığı veya öksürdüğü zaman karşıdaki kişi yakın mesafede duruyorsa ya da konuşuyorsa virüsü alıyor. Aldığı zaman da solunum yollarından aşağıya doğru iniyor. Aşağı doğru indiği zaman da akciğerlere ulaşıyor. Akciğerlerde de bizim hava kesecikleri dediğimiz keseciklerin içine giriyor. Bunların duvarlarında olan hücrelerin içerisine girdiği zamanda kendini çoğaltabilecek bir ortam buluyor. Ve kendisini çoğaltıyor, çoğalttıktan sonra da tekrar bu hücrenin ölümüne neden oluyor ve kendisi tekrar dışarı çıkıyor. Çok fazla sayıda çoğalmış oluyor tabii. Bu bir kısır döngü gibi diğer hücrelerin içerisine girip çoğaltması söz konusu olabilir. Hep konuşuluyor, ‘’virüs hücreye nasıl giriyor?’’ Bunun en çok yoğun olduğu organ akciğerler, virüsün en çok etkilediği organ da akciğerler. Kalp de olabiliyor, böbrek de olabiliyor, bağırsak da olabiliyor. Tansiyonu olan damar duvarlarını kastığı için tansiyon yükseliyor. Bunun yükselmemesi için de ilaçlar kullanıyoruz. Damarların daralmasını ya da büzüşmesini engelliyor.’’ ifadelerini kullandı.

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