11 Eylül 2024, Çarşamba
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Prof. Dr. Ekrem Demirli: Sekülerliğin çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
100 senedir laiklik iddiası olan sekülerleşen toplumda yapılamayan işlerin eleştirilemediği ancak en ufak olumsuzluklarda dini hedef alan kisvelerin yarattığı sorunları Prof. Dr. Ekrem Demirli VAV TV'de yayınlanan "Düşünce ve Hayat" programında aktarıyor. Demirli, fikir dünyamızı genişleterek, yaşadığı çağı eleştiren aydın bakış açısıyla izleyicilere farklı bir pencere açtırıyor. Demirli'nin, "Seküler kültürü ve laikliği eleştiremiyoruz fakat olumsuz bir şeyde 'bir dindar, hacı-hoca bunu nasıl yapar?' diye soruyoruz." sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.