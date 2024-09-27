Preveze Deniz Zaferinin 486. Yıldönümü! 16 gemi Boğaz’da

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı andı.TCG Anadolu ve 15 savaş gemisi İstanbul Boğaz geçişini icra etti.

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