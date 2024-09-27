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Preveze Deniz Zaferinin 486. Yıldönümü! 16 gemi Boğaz’da

Preveze Deniz Zaferinin 486. Yıldönümü! 16 gemi Boğaz’da

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:47
Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü dolayısıyla Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı andı.TCG Anadolu ve 15 savaş gemisi İstanbul Boğaz geçişini icra etti.
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16 gemi Boğaz’da!
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