PORTRE - İkinci Abdülhamid Han'ın hayatı

Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği bir dönemdi. O ateşten gömlek giydi ve tahta çıktı. Osmanlı'nın yıkılması için kirli oyunlar oynanıyordu. 33 yıl tahta kalan Abdülhamit han bu süre boyunca Osmanlı devletinde köklü reformlar gerçekleştirdi, büyük hizmetler yaptı. Abdülhamid Han’ın tahta çıkışının yıl dönümünde portresini ekranlarınıza getiriyoruz