Portekiz'den geldi Çam Sakura'da Bakan Koca'ya dua etti: Lizbon'daki doktorlar da 'harika' diyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde girdi. Bakan Koca'nın yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettikten sonra Portekiz'den geldiğini söyleyen bir vatandaşla diyaloğu izleyenleri gülümsetti. Yapılan hizmetler nedeniyle Bakan Koca'ya dua eden vatandaş, "Size ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'de bu hastaneyi söylüyorum 'harika' diyorlar" diye konuştu.