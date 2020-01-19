PÖH timleri sınır ötesi için harekete geçti! Dualarla uğurlandılar |Video

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı için kentten dualar eşliğinde Afrin'e uğurlandılar.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri için tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Akdemur, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile özel harekat polislerinin aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzün Özel Harekat Personelinden Suriye'nin Kuzey Bölgesine Barış Pınarı Harekatı Bölgesine göndereceğimiz Kahraman Polislerimizi dualarla uğurlamak için bir aradayız. Rabbim yollarını açık etsin ayaklarına taş değdirmesin. Sağ Salim gitsinler ve yine sağ salim gelir, çoluk çocuğuna kavuşurlar diye dualarla onları uğurlamak için bir aradayız" dedi.

Suriye'de yaşanan terör olayları ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak açısından yapılan harekatlara değinen Vali Karaloğlu, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz zor bir coğrafyada yurt tutmuşuz. Bin yıldır bu toprakları yurt tutmak yurt kılmak için büyük mücadeleler verildi. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Bu yurdu aziz şehitlerimizin kanlarıyla mübarek kıldık. Hepiniz seyrediyorsunuz. Önce Türkiye'nin Güneyinde, Suriye'nin Kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Türkiye'yi çerçevelemek Ortadoğu'daki dostlarından koparmak için büyük bir terör planı yapıldı. Ama Türkiye önce 15 Temmuz da içerideki hainleri temizledikten sonra Fırat Kalkanı dedi, sonra Zeytin Dalı dedi, sonra Barış Pınar'ı diyerek onların oluşturmaya çalıştı terör koridorunu bir Barış Koridoruna, bir güvenlik koridoruna Allah'a hamdolsun çevirdik" diye konuştu.

Suriye'de mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Karaloğlu, "Niye öncelikle kendi güvenliğiniz için sonra o bölgede yaşayan bizim kardeş bildiğimiz halkanın, mazlumların güvenliği için bunu yaptık? Türk Silahlı Kuvvetleri ve onlara yardımcı olan iç güvenlik birimimiz Jandarmamız il emniyetimiz elbirliğiyle milletimizin duasıyla onların terör koridorunu başlarına geçirdik ve bir Barış koridorunda çevirdik. Şimdi orada mücadele devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde onların bırakmış olduğu pisliklerini, tuzaklarını, el yapımı patlayıcıların temizlenmesi devam ediyor. Göndereceğiniz arkadaşlar o bölgede huzurun güvenliğin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler. İnşallah çocuklarına ailelerine dönecekler. Bizim duamız bizim temennimiz budur. Rabbim yollarını açık etsin, onları muzaffer kılsın. Rabbim milletimizi korusun. Kahraman polisimizin yolların açık olmasını yüce Rabbimden tekrar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise konuşmasında özel harekat adına yazılan şiiri okudu. Ulucan, "Bizler cepheye gidenlere düğüne gider gibi karşılayan bir milletin evlatlarıyız. Sizler bizlere, bu millete emanetsiniz. Onları koruyacak olan önce şüphesiz ki Allah, sonra milletimizin dualarıdır. 'Sen savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini. Hamza'nın mirasçısı Ali'nin zülfikarı. Bir dostuna dostluk, ama düşmana bir felaket. Er meydanında kahramansın teksin Özel harekat. Unutmayın al bayrağın gölgesi hep üzerinizde bu milletin duaları hep sizinle olacak. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan kesin zafer sağlayan Alparslan'ın kanından olan, Fatih'in ruhunu taşıyan, milli mücadele dönemindeki tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan sizleri Rabbim muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcınız olsun yolunuz açık olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Vali Münir Karaloğlu tim müdürüne Kur'an-ı Kerim ve bayrak verdi. Polis Özel Harekat personeli için kurban kesildi dualar edildi. Ardından da protokol üyeleri, mesai arkadaşları ve aileleri ile vedalaşan Polis Özel Harekat Timleri, sirenler eşliğinde uğurlandı.