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PKK'ya ''yıldırım'' darbesi! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

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Giriş: 05.09.2020 11:36
Güncelleme:05.09.2020 11:39
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, terörle mücadele operasyonlarının deataylarını canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yıldırım Operasyonlarında 9 bölgede 11 bin 250 personel ile devam etmektedir. 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 işbirlikçi yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı, "Terörle mücadelede çizgimiz nettir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz sonrası bu mücadeleyi iki koldan yürütüyoruz" dedi.

Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

AĞUSTOSTA 81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride bir, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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