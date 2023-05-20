20 Mayıs 2023, Cumartesi
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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Hemen her gün bir PKK elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunuyor. Kandil, 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur oy söylemlerine şimdiden başladı. Kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu'na, “Erdoğan’ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa’da herkes sandığa gitmelidir” diyerek destek çağrısında bulunmuştu. Şimdi ise topa PKK/PYD elebaşı Sahil Müslim girdi. Terörist Müslim’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözleri 7’li koalisyon ve Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirdiğini bir kez daha ortaya çıkardı.