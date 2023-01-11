PKK’nın sözde İsveç sorumlusu mahkemeye çıkacak! Terörist Ali, kara para aklamadan yargılanacak

İsveç polisi terör propagandası yapan bir medya organına 2017'de baskın yapmıştı. Baskında PKK/YPG'ye ait 400 bin Euro ele geçirilmiş ve örgütün İsveç sözde sorumlusu Shiyar Ali hakkında "kara para aklama" soruşturması başlatılmıştı. Son olarak PKK/YPG'li Ali'nin mahkemeye çıkacağı açıklandı.

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