13 Kasım 2021, Cumartesi
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PKK'nın kış üslenmesine 'Eren' darbesi
7 Kasım’da başlatılan Eren Kış- 1 Operasyonlarında; Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019 yılında Şırnak’ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.