17 Mayıs 2022, Salı
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PKK'nın iç hesaplaşması! Şırnak'ta kamyonette 2 kişinin cesedi bulundu
Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette cesetleri bulunan Ömer Kaya ve kuzeni Hüseyin Kaya olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.