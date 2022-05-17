PKK'nın iç hesaplaşması! Şırnak'ta kamyonette 2 kişinin cesedi bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette cesetleri bulunan Ömer Kaya ve kuzeni Hüseyin Kaya olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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