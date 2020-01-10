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10.01.2020

PKK'nın elinden torununu kurtaran Halime Kadran A Haber'e konuştu

Diyarbakır HDP il binası önünde PKK terör örgütünün kaçırdığı torununun eve dönmesi için oturma eylemi yapan Halime nineni yüzü güldü. 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim'e kavuşan Halime Kadran "Çok mutluyum, anlatamam. Allah razı olsun hükümetten" dedi. Torununa kavuşan Halime Kadran ilk duygularını A Haber ekranında anlattı.

Diyarbakır'da, döneceği günün umuduyla HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran'a kavuşan Halime Kadran, 5 yıllık hasretin ardından torunuyla kucaklaştı.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan torunu için 31 Aralık 2019'da oturma eylemine katılan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonla verdiği müjdeli haberi alan babaanne Halime Kadran ile kızı G.A, Halil İbrahim Kadran'ı görebilmek için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne geldi.

Halil İbrahim Kadran ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde buluşan babaanne, yetim ve öksüz torununu bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Halime Kadran, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlemle sarıldığı torununun ellerini, yüzünü öptü ve gözyaşı döktü.

Torununa "Kurban olurum sana" diye seslenen babaanne, buluşmanın heyecanıyla baygınlık geçirdi.

Babaannesi ve halası G.A. daha sonra Halil İbrahim Kadran ile görüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu aralarında Halil İbrahim Kadran'ın da bulunduğu 5 PKK'lı terörist, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e yükseldi.

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