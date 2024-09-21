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PKK'nın Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan yakalandı

PKK'nın Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan yakalandı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 10:22
PKK/KCK Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
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