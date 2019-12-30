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30.12.2019

PKK'lı teröristler Sema Farkin ve Beritan Avesta yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Kandil'deki operasyonda iki kadın terörist yakalanarak Van'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki kadın terörist yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Farkin' kod adlı G.M. ve 'Beritan Avesta' kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir."

Açıklamada, yakalanan teröristlerin Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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