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PKK'dan koalisyona bir mesaj daha

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2023 15:15
Terör örgütü PKK, 14 Mayıs'taki seçimlere kilitlenmiş durumda. Örgütün sözde üst düzey yönetici kadrosundan peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geliyor. Şüphesiz HDP'nin de aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almasının arkasında Kandil'in iradesi yatıyor. HDP'nin kararlarını PKK'dan aldığını, teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı Notları kitabında açıkça itiraf ediyor. Peki, PKK neden 'Kılıçdaroğlu' diyor? Bunun nedeni Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllardır verdiği mesajlarda saklı... İşte Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya göz kırpan açıklamaları ve HDP ile ittifak için kabul ettiği şartlar. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Abdullah Ağar ile detaylandırdık.
PKK’dan koalisyona bir mesaj daha
PKK'dan koalisyona bir mesaj daha
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