09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'dan Kerkük'te kirli plan! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu

PKK'dan Kerkük'te kirli plan! Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 18:49
Güncelleme:09.01.2021 18:58
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. A Haber'e konuşan Salihi, terör örgütünün son dönemde Irak'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti. Irak Merkezi Yönetimi'ne de çağrıda bulundu. A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in özel röportajı...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu. Salihi, Terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki gençleri hedef aldığı kirli düzeneği anlattı, Irak Merkezi Yönetimi'ne çağrı yaptı.

IRAK TÜRKMENLERİ PKK'NIN HEDEFİNDE!

Suriye ve Irak'ta saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK, diğer yandan da uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor. Özellikle Kerkük ve çevresinde yoğunlaşan zehir ticareti, gençlerin hayatını tehdit ediyor. Teröristler son dönemde bölgede suikastlerini de yoğunlaştırmış durumda. Peki Irak'ta merkezi yönetimin terörle mücadelesi ne durumda? Irak Türkmenleri, teröristlerin neden hedefinde? Tüm bu soruları Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de yanıtladı.

SORU: Sayın Salihi, ilk olarak şununla başlayalım, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın özellikle Kerkük ve çevresinde zehir ticaretiyle gençleri hedef aldığını açıkladınız. Örgüt bu ticareti nasıl gerçekleştiriyor?

SALİHİ: Kerkük ve çevresinde terör örgütü unsurlarının barındırılması bizim için can güvenliği meselesidir. Iraklı makamlar ve istihbarat birimlerinin raporlarında örgütün Türkmenleri ve Türkmen cephesini hedef haline getirdiğini bildirdiler.

SORU: Sayın Salihi, peki teröristler Kerkük'e uyuşturucu girişini nasıl gerçekleştiriyor? Bu ticarete hangi güçler müsaade ediyor?

SALİHİ: Çoğu kontrol noktası DEAŞ'ın kontrolünde. diğer noktalarda da suistimal var.

SORU: Sincar'ın güvenliğini sağlamak için Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan bölgesel yönetimi arasında imzalanan Sincar anlaşmasının ardından terör örgütü PKK, ülke içinde eylem düzenlemeye devam ediyor. Teröristler Sincar'dan çıkmaya başladı mı ve buradan çıkan teröristlerin Kerkük ve çevresine yerleşme ihtimali var mı?

SALİHİ: Sincar'dan çıkan örgüt üyeleri Mahmur'a yerleşecek söylentisi var. Bu durum Kerkük için tehlike arz ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
PKK'dan Kerkük'te kirli plan!
PKK'dan Kerkük'te kirli plan!
Türkiye'den 9 yeni NAVTEX kararı!
Türkiye'den 9 yeni NAVTEX kararı!
Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık
"Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık"
Zaman farklı senaryolar aynı!
Zaman farklı senaryolar aynı!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerinin şifresi!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerinin şifresi!
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi hatırlatan görüntüler
Boğaziçi eylemlerinde Gezi'yi hatırlatan görüntüler
PKK’nın hedefinde çocuklar var! Kirli plan
PKK’nın hedefinde çocuklar var! Kirli plan
Biz buradayız ana daha ölmedik!'
"Biz buradayız ana daha ölmedik!'
Türk hekimleri buldu! İşte kansere karşı yeni yöntem
Türk hekimleri buldu! İşte kansere karşı yeni yöntem
CHP’li İBB’nin kreş algısı!
CHP’li İBB’nin kreş algısı!
CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı!
CHP’de ulusalcılar kazan kaldırdı!
Kuraklık verimliliği düşürecek mi?
Kuraklık verimliliği düşürecek mi?
Daha Fazla Video Göster