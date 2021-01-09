PKK'dan Kerkük'te kirli plan!

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Kerkük ve çevresinde uyuşturucu ticareti yaparak gençleri zehirlediğini açıkladı. A Haber'e konuşan Salihi, terör örgütünün son dönemde Irak'taki Türkmenlere yönelik tehditlerini arttırdığına dikkat çekti. Irak Merkezi Yönetimi'ne de çağrıda bulundu. A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in özel röportajı...

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'e konuştu. Salihi, Terör örgütü PKK'nın Kerkük'teki gençleri hedef aldığı kirli düzeneği anlattı, Irak Merkezi Yönetimi'ne çağrı yaptı.

IRAK TÜRKMENLERİ PKK'NIN HEDEFİNDE!

Suriye ve Irak'ta saldırılarını sürdüren terör örgütü PKK, diğer yandan da uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor. Özellikle Kerkük ve çevresinde yoğunlaşan zehir ticareti, gençlerin hayatını tehdit ediyor. Teröristler son dönemde bölgede suikastlerini de yoğunlaştırmış durumda. Peki Irak'ta merkezi yönetimin terörle mücadelesi ne durumda? Irak Türkmenleri, teröristlerin neden hedefinde? Tüm bu soruları Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi A Haber'de yanıtladı.

SORU: Sayın Salihi, ilk olarak şununla başlayalım, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın özellikle Kerkük ve çevresinde zehir ticaretiyle gençleri hedef aldığını açıkladınız. Örgüt bu ticareti nasıl gerçekleştiriyor?

SALİHİ: Kerkük ve çevresinde terör örgütü unsurlarının barındırılması bizim için can güvenliği meselesidir. Iraklı makamlar ve istihbarat birimlerinin raporlarında örgütün Türkmenleri ve Türkmen cephesini hedef haline getirdiğini bildirdiler.

SORU: Sayın Salihi, peki teröristler Kerkük'e uyuşturucu girişini nasıl gerçekleştiriyor? Bu ticarete hangi güçler müsaade ediyor?

SALİHİ: Çoğu kontrol noktası DEAŞ'ın kontrolünde. diğer noktalarda da suistimal var.

SORU: Sincar'ın güvenliğini sağlamak için Irak Federal Hükümeti ve Erbil'deki Irak Kürdistan bölgesel yönetimi arasında imzalanan Sincar anlaşmasının ardından terör örgütü PKK, ülke içinde eylem düzenlemeye devam ediyor. Teröristler Sincar'dan çıkmaya başladı mı ve buradan çıkan teröristlerin Kerkük ve çevresine yerleşme ihtimali var mı?

SALİHİ: Sincar'dan çıkan örgüt üyeleri Mahmur'a yerleşecek söylentisi var. Bu durum Kerkük için tehlike arz ediyor.