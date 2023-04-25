25 Nisan 2023, Salı
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PKK ve DEAŞ'a terör operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında
Diyarbakır' merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, propagandasını yapan, 60'a yakın sokak eylemini gerçekleştirenlere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Ankara'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.