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PKK operasyonunda gözaltına alınan yardımcısı Cihan Yavuz neyle suçlanıyor?

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Giriş: 27.11.2020 13:24
Güncelleme:27.11.2020 13:24
2019 seçimlerinde HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk’ün, Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde “Kürdistan” ifadesini kullanmasına tepki göstermediği için eleştirilen CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve evinde terör örgütüne ait yayınlar bulunan yardımcısı Cihan Yavuz'a sahip çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz gün il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında olduğu 19 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkanı yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin resimlerinin yer aldığı yayınlar bulunmuştu.

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Cihan Yavuz için "Belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim" dedi.

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CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 2019 yılında belediye başkan adayı iken Feriköy'de bir düğüne katılmıştı. Salonda Keskin'e, HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk eşlik etmişti. Burada bir konuşma yapan Öztürk, HDP'nin Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için batıda aday çıkarmama kararı alması sonrası Şişli'de CHP'yi destekleyeceklerini açıklamıştı. HDP'li Öztürk, konuşmasının devamında da Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu bütün belediyeleri geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Keskin'in bu sözlere tepki göstermemesi eleştirilmişti.

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