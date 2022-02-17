PKK Lavrion kampını harekete geçirdi! Çarpıcı sözler: Avrupalı ülkeler ve ABD'nin Yunanistan'ı şımarttığı bir dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Yunanistan'a terör kampı tepkisi geldi. Lavrion üzerinden terör kamplarına gidiyorlar dedi. Bakan Soylu, “Kampı devreye sokmasalardı bu yıl katılım daha az olacaktı” ifadelerini kullandı. Hava İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Avrupalı bazı ülkeler ve ABD’nin Yunanistan’ı şımarttığı bir dönemdeyiz. Faturası başka türlü çıkar. Türkiye düşmanlığı gün yüzüne çıkmış oluyor." şeklinde konuştu.

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