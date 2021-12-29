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PKK Kur'an-ı Kerim okuyan 30 kadını katletti

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Giriş: 29.12.2021 16:30
Mülteci Hakları Derneği'nin hazırladığı rapor, terör örgütü PKK'nın Suriye Haseke'deki Hol Kampı'nı cehenneme çevirdiğini gözler önüne serdi. Her hafta 2 çocuk hayatını kaybettiğ kampta son olarak bir çadırda Kur'an-ı Kerim okuyan 30 kadın PKK/YPG'li teröristler tarafından infaz edildi. Uluslararası toplum ise yaşananları sadece izliyor.
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