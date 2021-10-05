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PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP HDP'ye muhtaç! İş birliği devam etmeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.10.2021 16:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde "Kürt sorunu"nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti. Açıklamalarla ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, "HDP’nin bu çıkışını bazı CHP’liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP’nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP’ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir" ifadelerini kullandı.
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