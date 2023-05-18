PKK destekçilerinden AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a saldırı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde destek veren HDP'li grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız’ın önünü kesti. PKK’nın işaretini yapan grup “Burada konuşturma yaptırmayız” dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti. Yaşanan olayı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız A Haber ekranlarında anlattı. İşte detaylar...