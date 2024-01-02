PKK cephaneliği ilk kez A Haber'de! Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasında cephanelik bulundu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Komandolar mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmatları görüntüledi.

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