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PKK cephaneliği ilk kez A Haber'de! Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasında cephanelik bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 16:16
Güncelleme:02.01.2024 16:21
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.  Komandolar mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmatları görüntüledi.
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PKK cephaneliği ilk kez A Haber’de!
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