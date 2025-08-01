Bir zamanlar dünya bir filmle gözyaşına boğulmuştu. Piyanist... Açlığın, savaşın, çaresizliğin notalara döküldüğü bir hikayeydi bu. Salondan alkışlarla ama yüreklerde sızıyla çıkılmıştı. Ama şimdi? O koltuklarda oturanlar Gazze'deki gerçek piyanistin çığlıklarını duymuyor. 650 bin çocuk açlığa mahkum. Sadece bombalarla değil gıdayla, susuzlukla, unutturulmakla vuruluyorlar. Soru şu: Peki ya trilyon dolarlık servete sahip İslam dünyası nerede?

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