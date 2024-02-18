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Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’a veda

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2024 16:38
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cenaze törenine katıldı.
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