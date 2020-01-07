Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi

Son dakika haberine göre; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcuların tahliye edilme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uzaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.