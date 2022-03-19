19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Petrolün kanla yazılan tarihi! Kavga sanayimi devrimi başladı

Petrolün kanla yazılan tarihi! Kavga sanayimi devrimi başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 11:07
Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden beri dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları tarihi zirveleri test ediyor. Acaba dünya yeni bir enerji paylaşım savaşına mı sürükleniyor? Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ve ekonomik abluka, küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi tekrar yaşanır mı? İşte merak edilen soruların cevapları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Petrolün kanla yazılan tarihi!
Petrolün kanla yazılan tarihi!
Lviv’de neler yaşanıyor?
Lviv’de neler yaşanıyor?
İlk hafta ücretsiz! Geçişler başladı
İlk hafta ücretsiz! Geçişler başladı
Savaşın vurduğu yaşamlar!
Savaşın vurduğu yaşamlar!
Savaşın vurduğu yaşamlar!
Savaşın vurduğu yaşamlar!
2.dalga operasyon! 7 şebeke üyesi yakalandı
2.dalga operasyon! 7 şebeke üyesi yakalandı
Kiev hava saldırılarıyla yıpratılıyor!
Kiev hava saldırılarıyla yıpratılıyor!
Çanakkale’de muhteşem görüntü
Çanakkale'de muhteşem görüntü
Nefes kesen gösteri
Nefes kesen gösteri
Rusya - Ukrayna krizinde Türkiye fark yarattı
Rusya - Ukrayna krizinde Türkiye fark yarattı
Başkan Erdoğan’dan paylaştı: Hakkaniyetin sembolü
Başkan Erdoğan'dan paylaştı: Hakkaniyetin sembolü
Ecdada saygının hediyesi
Ecdada saygının hediyesi
Daha Fazla Video Göster