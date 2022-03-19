19 Mart 2022, Cumartesi
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Petrolün kanla yazılan tarihi! Kavga sanayimi devrimi başladı
Rusya- Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden beri dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları tarihi zirveleri test ediyor. Acaba dünya yeni bir enerji paylaşım savaşına mı sürükleniyor? Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ve ekonomik abluka, küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek? 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi tekrar yaşanır mı? İşte merak edilen soruların cevapları…