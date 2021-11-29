Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den Ekrem İmamoğlu'na tepki: Pendiklinin hakkını yedirmeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi önceki gün Pendik’te ilçe belediyesinden ruhsat alınmadan yapılmak istenen KİPTAŞ konutlarının temelini attı. İBB’ye ekonomik katkı olması amacıyla fahiş fiyatlar üzerinden satışının planlandığı konutların ise belediyesinden ruhsat alınmadan yapılmak istendiği ortaya çıktı. Kaçak ve ruhsatsız yapılar in Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ne İBB yönetiminin ne de KİPTAŞ yönetiminin kendilerini haberdar ettiklerini belirtti. Olaydan rutin zabıta denetimlerinden haberdar olduklarını aktaran Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, mahkemeye gideceklerini ifade etti. Cin'e İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu da destek çıktı.

Önceki gün ruhsatsız konutların temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedefine Pendik Belediye Başkanı Cin'i aldı.

Konutların, vatandaşa sosyal konut üretmek olmadığını İBB'ye kaynak elde etmek amacıyla yapılmak istendiğinin altını çizen İmamoğlu, Cin'in konuyla ilgili mahkemeye gidecekleriyle ilgili sözlerine yönelik, "Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeye karşı mahkemeye gideceğini şaşkınlıkla izledim. Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim. Değerli Belediye Başkanı arkadaşımız da burada yapılan işle ilgili kendisine hiçbir haber verilmediğini, bilgi verilmediğini ve bu konuda bir hukuksal mücadeleye girişeceğini beyan etmiş. KİPTAŞ'ın burada, İBB'nin almış olduğu ruhsatla ilçe belediyesine herhangi bir belge ya da onay almasının bir şekilde kanunda yeri yok. Yani böyle bir ihtiyacı yok" dedi.

"KAMU BİNALARI DEĞİL LÜKS REZİDANS YAPILIYOR"



İBB Başkanının 'Pendikli vatandaşlarımızın, İstanbullu vatandaşlarımızın, burada kaynak elde etme çabasında olan bizleri bu şekilde engelleme çabası içerisinde bulunmasını çok garipsedim' sözleri sonrasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin açıklamada bulundu.

Cin yaptığı açıklamada, "Sevgili Pendikliler, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin CHP'li başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 27 Kasım Cumartesi günü Pendik'te yaptığı açıklamalar üzerine bu konuda sizleri bilgilendirme gereği duydum. İBB Başkanı, KİPTAŞ'ın Çamçeşme'deki, gelir getirici projesinin temelini attı. Temelini attığı proje kendisinin de ifade ettiği gibi gelir elde etmek istedikleri konutlar, iş yerleri, rezidanslardan oluşan lüks bir proje. Bu projeyi son meclis toplantısında gündeme getirmiştim. Daha önce KİPTAŞ tarafından İlçemizde yapılan inşaatların tümünde Belediyemizden ruhsat alınmıştı. Gelir getirici bu projeyle ilgili, Pendik Belediyesi'nden ruhsat alınması gerekirken, KİPTAŞ Pendik Belediyesi'ni yok sayarak bizden ruhsat almadı. Kamu hizmet binası yapıyormuş gibi yaparak, ruhsatı İBB den aldı" dedi.





"726 BİN PENDİKLİNİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ"



Temeli atılan projenin kamu binası olmadığını, lüks rezidans projesi olduğunu ve bu nedenle İBB'den alınan ruhsatın kabul görmeyeceğini vurgulayan Başkan Cin, İBB'nin uygulamasıyla Pendik Belediyesi'ni ve Pendiklileri yok saydığının altını çizdi.



Bu duruma müsaade etmeyeceklerini söyleyen Başkan Cin, "Ruhsat harcınızı ödeyerek, ruhsatınızı Pendik Belediyesinden almak durumundasınız. Başkan bey sürekli 16 milyon İstanbulluyu temsil ettiğini söylüyor. Ben de Pendik Belediye Başkanı olarak 726 bin Pendikliyi temsil ediyorum. Bizden ruhsat alınarak yapılması gereken bir inşaatı, kendisinin de söylediği gibi Zabıta denetimiyle öğreniyorum. Bu Pendik'e yapılmış bir haksızlıktır. Bu haksızlığı tabi ki takip edeceğiz, hukuksal haklarımız saklı kalmak üzere, Pendiklinin hakkını sonuna kadar savunacağız. İsterse başkan üzülebilir, üzülmeye devam edebilir" diye konuştu.

"HAK SAHİPLERİ DIŞLANDI USULSÜZ KİRALAMALAR YAPILDI"



KİPTAŞ tarafından önceki yönetim tarafından yapılan ancak yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından üretilen konutların hak sahiplerine teslim edilmediğini, çoğunun çürümeye terk edildiğini, hak sahibi olmayan kişilere kiraya verildiğini belirten Cin konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Başkan bey, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, KİPTAŞ İBB, Pendik Belediyesi ve bir vakıf arasında kamu yararına, halka hizmet vermek üzerine yapılan işbirliğini gündeme getirip, hakkımızda bir dosya varmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı. Sayın başkan bize, aba altından sopa gösterdi. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bölge halkına sunulan hizmetin devamından yanayız. Bunun için her ortamda gerekenleri yapacağız. Bu gibi konularda endişe etmesi gereken biri varsa, O da kendisidir. Kadrolaşma usulsüzlükleri, İSMEK kursiyerlerine yapılan ayrımcı hakaretler, İETT'nin yakınlara devredilen bakım işleri, Usulsüz işten çıkarmalar… Başkan bey, kendi dosyaları ile ilgilense, kendisine ve CHP'ye daha büyük iyilik yapmış olur. Meclis toplantısında da söylediğim gibi belki Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin akıbetini yaşamaktan kurtulur. Meclis toplantısında yaptığım konuşmada, kentsel dönüşüm kapsamında önceki dönemde yapılan konutların hak sahiplerine tahsis edilmemesini, kullanılmadan çürümeye bırakılmasını da gündeme getirmiştim.

Hak sahiplerine verilmeyen konutların, usulsüz kiralanması meselesini kendilerine sormuştum. Başkan bey, konutları neden hak sahiplerine teslim etmediğini, verdiyse kime kiraya verdiğini açıklarsa, hiç olmazsa bilgi sahibi oluruz. Başkan bey bilmeli ki kendisinin itibarını sarsmak için hiç kimsenin herhangi bir gayreti yok. İcraatları ile ilgili gerektiğinde eleştireceğiz, gerektiğinde önereceğiz, Gerektiğinde de destekleyeceğiz. Her sıkıştığında, İstanbul'un itibarına sığınması, kendisini sorumluluktan kurtarmaz. Hamasi söylemler kendisini hatasız yapmaz. Kendisine gösterilmesini istediği saygı, hepimizin hakkıdır. İstese de istemese de, üzülse de, gerilse de bu saygıyı herkese göstermek durumundadır. Yine aynı konuşmada Başkan Bey 39 ilçeye eşit hizmet etmekten bahsediyor. 39 ilçeye yaptıkları hizmetleri bir liste olarak kamuoyu ile paylaşsınlar, eşit davranıp davranmadıklarını bütün kamuoyu görsün. Varsa böyle bir adalet teşekkür edelim. Bizim gördüğümüz yok. Eğer diğer ilçeler de bizim kadar hizmet aldıysa, vay İstanbul'un haline. Demek ki İstanbul'da hizmet yok. Başkan beyi, sükunete, rasyonel düşünmeye ve rasyonel hareket etmeye, kibirden uzak durmaya, hizmet yapmaya ve hizmette adalete davet ediyoruz. Kendisinden başka da bir isteğimiz yok."

GÖKSU: HAKSIZ VE HUKUKSUZLUĞA BİR YENİSİNİ EKLEDİ



Pendik'te yaşanan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e destek verdi. İBB yönetimini de eleştiren Göksu, "CHP'li İBB Başkanı İstanbul'daki haksız ve hukuksuz yönetimine bir yenisini daha ekledi. Hem Pendiklilerin hem de İstanbulluların hakkını korumak için her ortamda bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.



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