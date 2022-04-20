20 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Hedefteki bölgeler neden önemli?
Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz gece yarısı Zap, Avaşin ve Basiyan’da yer alan terör yuvalarına yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatını başlattı. Harekat kapsamında hedeflenen yerler ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekat başarılı şekilde devam ederken Türkiye sınırda güvenlik çizgisi oluşturarak teröristlerin yurda girişini bitirmek istiyor. Peki Pençe-Kilit harekatı genişleyecek mi? Pençe-Kilit harekatında ana hedef aslında Kandil mi? Kandil'in anahtarı Pençe-Kilit mi? Köşeye sıkışan PKK ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.