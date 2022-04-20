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Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Hedefteki bölgeler neden önemli?

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 11:44
Güncelleme:20.04.2022 12:32
Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz gece yarısı Zap, Avaşin ve Basiyan’da yer alan terör yuvalarına yönelik olarak Pençe-Kilit Harekatını başlattı. Harekat kapsamında hedeflenen yerler ele geçirilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekat başarılı şekilde devam ederken Türkiye sınırda güvenlik çizgisi oluşturarak teröristlerin yurda girişini bitirmek istiyor. Peki Pençe-Kilit harekatı genişleyecek mi? Pençe-Kilit harekatında ana hedef aslında Kandil mi? Kandil'in anahtarı Pençe-Kilit mi? Köşeye sıkışan PKK ne yapacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
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