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03.03.2020

Patriot için Erdoğan-Trump görüşmesi bekleniyor |Video

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi. Basın mensuplarının soruları üzerine Craft, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. ABD’li temsilcilerin ziyaretinin ne anlama geldiğini ve yaşanabilecek olası süreci, Turkısh Herıtage Vakfı Başkanı Ali Çınar A Haber’de yorumladı. Çınar, Başkan Erdoğan ve Trump’ın görüşmesinin önemli olduğunu vurgulayarak Patriot füzelerinin görüşme sonrası netlik kazanacağını belirtti.

Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar ABD'li temsilcilerin ziyaretini A Haber'e değerlendirdi.

"ABD YALNIZCA SERT DEMEÇLERLE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ MESAJI VERİYOR"

Turkısh Herıtage Vakfı Başkanı Ali Çınar: "Pentagon'da gerçekleşen basın toplantısında Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, Türkiye'ye hava desteği vermeyi düşünmediklerini belirttiler ve insani yardım konusunda Avrupa ile Türkiye arasındaki sorunların ABD'yi ilgilendirmediğini dile getirdiler. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray, Türkiye'ye Patriot füzelerinin verilmesine sıcak bakarken, Pentagon'un bu konuda halen olumsuz olduğunu görüyoruz. ABD yalnızca sert demeçlerle 'Türkiye'nin yanındayız' mesajlarına devam ediyor. Türkiye ve ABD yetkilileri arasında yakın bir diyalog ise halen sürmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yapacağı nihai görüşmeler sonucunda Patriot füzelerinin tedarik edilmesi konusu netleşecektir. Hatırlanacağı üzere Başkan Trump 'Suriye'den tamamen askerlerimizi çekeceğiz' derken Pentagon'un baskısıyla oyun değişti. Bu anlamda burada güç kavgaları da söz konusudur fakat Trump'ın çok oyun oynadığını görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi diyalogları halen devam etmektedir fakat diğer güçlerden dolayı farklı aktörler ve etkiler masada yer almaktadır."

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